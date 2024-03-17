الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

ينتظر عشاق ومتابعو دراما رمضان 2024، عرض مسلسل المعلم الحلقة 7، المقرر عرضها مساء اليوم على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، إذ تشهد الحلقة السابعة تغيّرًا في مجريات الأحداث وتصاعدًا دراميًا، بعد أن انتهت بالأمس عند تخطيط منذر ريحانة لقتل «المعلم» مصطفى شعبان.

مسلسل المعلم الحلقة 7

ويبحث الكثيرون عن الحلقة السابعة من مسلسل المعلم، لاستكمال مشاهدة العمل الدرامي الذي يُنافس ضمن مسلسلات رمضان 2024، وقائمة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تُقدم وجبة درامية مُختلفة ومتنوّعة طوال شهر رمضان 2024 على قنواتها المُختلفة.

وبالأمس، تصدّر مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، وعدد كبير من النجوم الكبار، مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، خاصة منصة التغريدات القصيرة «X»، المعروفة سابقا بـ«تويتر»، بعد دقائق قليلة من انتهاء الحلقة السادسة، والتي أُذيعت على قناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية، التابعيين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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أحداث مسلسل المعلم الحلقة 7

ومن المتوقع أن تنقلب أحداث مسلسل المعلم الحلقة 7، رأسًا على عقب، خاصة وأنها ستشهد العديد من الصراعات بين مصطفى شعبان ومنذر ريحانة، بعد أن خطت الآخير لقتل «المعلم» في السويس.

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مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 7

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 7 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة السابعة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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