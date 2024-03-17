الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. "المعلم" يتصدر ترند جوجل لليوم الثاني على التوالي

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

تصدر مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ محركات البحث (جوجل) إذ يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان.

وجاء تصدر مسلسل المعلم لتريند موقع أكس “تويتر سابقًا” لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع اقتراب عرض الحلقة السابعة من مسلسل المعلم، الذي يعرض في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي حصريًا على قناة الحياة.

مسلسلات رمضان 2024.. مفاجأة صادمة لـ مصطفى شعبان في أحداث الحلقة الـ6 من المعلم

ملخص الحلقة السادسة من مسلسل المعلم

وانتهت الحلقة السادسة من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان على قراره بالسفر للسويس من أجل جلب شحنة من الأسماك، وإنقاذ المعلم بشر، الذي سقط مغشيًا عليه الحلقة السابقة.

وذلك نتيجة محضر حرره له المعلم شداد نتيجة تأخره في توريد شحنة السمك بغرامة 2 مليون جنيه، وسقط مغشيًا عليه وسط صراخ ابنته الفنانة هاجر أحمد حتى تم استدعاء الطبيبة.

مسلسل المعلم

قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد اأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، وذلك بسبب سرقة أمواله من المنافسين له.

وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبد الله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

ومسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.

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