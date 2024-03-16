السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مفاجأة صادمة لـ مصطفى شعبان في أحداث الحلقة الـ6 من المعلم

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

يرغب قطاع عريض من الجمهور في معرفة موعد عرض الحلقة 6 مسلسل المعلم والذي يخوض النجم مصطفى شعبان والنجمة سهر الصايغ من خلاله دراما مسلسلات رمضان 2024، والذي يدور حول شاد السمك ويعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة 5 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

موعد عرض الحلقة 6 مسلسل المعلم رمضان 2024

يعرض الدستور للقراء موعد عرض الحلقة 6 مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءا على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 5 

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 5 أحداثا مختلفة، بدأت بصدمة «المعلم» مصطفى شعبان بعد اكتشاف أن والده شريكًا في تهريب المخدرات من ميناء الأتكة عبر صناديق السمك، وذلك بعدما أخبره شقيق والده بالحقيقة.

وتتوالى الأحداث إلى طلب الفنانة سهر الصايغ، ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 5، من زوجها ويجسد دوره الفنان مصطفى شعبان أن يتزوج بأخرى ليتفاجأ بطلبها: "ياريت يا تتجوز وتخلف بنوتة حلوة وأنا اللي اخطبلك بنفسي"، بينما رفض طلب زواج شقيقته من أحد الأشخاص: "لما تمشي عدل وترجع مستقيم ابقى تعالى اتجوز أختي، مع السلامة يا كلبوظ".

وكانت الحلقات السابقة، كشفت إصابة سهر الصايغ بسرطان الدم، ما تسبب في تغيير حياتها ضمن أحداث المسلسل، دون أن تُخبر أحد بمرضها، حتى زوجها المعلم مصطفى شعبان.

txt

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "حق عرب".. نقل والدة عرب السوريكى إلى المستشفى

txt

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 5| أحمد رزق ينجح فى استفزاز أمير كرارة ووقوعه بالفخ


مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة 6 

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم 

يدور المسلسل حول سوق السمك، ويتعرض والد مصطفى شعبان الذي يجسد دوره النجم عبدالعزيز مخيون إلى مؤامرة مدبرة من تجار السمك في الشادر ويدخل السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

أبطال مسلسل المعلم 

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

اقرأ أيضا 

الحلقة 5 من مسلسل "المعلم" تبدأ بصدمة مؤلمة لـ مصطفى شعبان

مسلسل المعلم المعلم موعد عرض المعلم موعد عرض مسلسل المعلم موعد اعادة مسلسل المعلم قصة مسلسل المعلم ابطال مسلسل المعلم موعد عرض مسلسل مصطفي شعبان مسلسل مصطفى شعبان مصطفى شعبان قنوات عرض المعلم قنوات عرض مسلسل المعلم موعد مسلسل المعلم الحلقة السادسة من المعلم المعلم الحلقة السادسة المعلم الحلقة 5 الحلقة 5 من مسلسل المعلم الحلقة السادسة من مسلسل المعلم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

عاجل| التفاصيل الكاملة لجلسة حسين لبيب مع جوميز مدرب الزمالك

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16-3-2024 بالجنيه المصري والدولار

مسلسلات رمضان 2024.. مفاجأة صادمة لـ مصطفى شعبان في أحداث الحلقة الـ6 من المعلم

إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم بين 3 أتوبيسات بالجيزة (صور)

عاجل.. فصل الكهرباء والغاز عن محيط حريق ستوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ162 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال لا تتوقف والكارثة تتفاقم

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"