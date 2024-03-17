مسلسل المعلم.. ملخص أحداث الحلقة 6 قبل عرض السابعة اليوم

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 6 بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثا مختلفة، ومفاجآت عديدة، بدأت بشكوك حول وفاة المعلم بشر الذي يجسد دور والد الفنانة رحمة أحمد.

وبدأت الحلقة بسقوطه وصراخ ابنته: "أبويا إلحقوني"، حتى تظهر الفنانة سلوى الخطاب زوجة المعلم شداد، أحد أكبر تجار سوق الأتكة وهي تقول: "مبروك يا بت يا سعادة جوزك فلسع، هيكون ليكي نصيب ورث ابنك منعم".

ويظهر المعلم شداد ومعه منذ ريحانة يحاولان الإتفاق على شراء المحل الخاص بالمعلم بشر، وتشير الاتهامات إلى منذ ريحانة بأنه السبب في مقتل المعلم بشر، ويتم استدعاء طبيبة للكشف عليه، إلا أنها تؤكد لهم أنه ما زال على قيد الحياة وما حدث نتيجة هبوط في الدورة الدموية والضغط.

مسلسل المعلم الحلقة 6

وتقول ابنته إنه لم يأخذ دواء الضغط اليوم مما سبب له حالة من الإغماء ظنت أنه توفى، وخبرهم الطبيبة أنه يجب عليه الراحة وعدم الانفعال ويتجمهور سوق السمك حول المعلم بشر ويقولون له: “أجمد يا بشر عمر الشقي بقى”.

وسقط المعلم بشر نتيجة الحجز على محله من قبل المعلم شداد الذي فرض عليه غرامة تأخير في توريد السمك بمبلغ 2 مليون جنيه، إلا أن مصطفى شعبان يتوعد بأن يأتي بتوريد للسمك من السويس.

وتتوالى أحداث مسلسل المعلم الحلقة 6 بإنقاذ النجم مصطفى شعبان، ابنه المعلم شداد الدكتور ملك في الحلقة السادسة من مسلسل المعلم بطولته هو والفنانة سهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان.

وضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 6، ظهرت ملك ابنه المعلم شداد وهي تتحدث في الهاتف، بينما يحتسي شعبان الشاي، شاهد لافتة محل المعلم شداد وهي على وشك السقوط على رأسها وبدأت تهتز، وقفز شعبان بين أقفاص السمك وحمل ابنته إلى داخل المحل.

تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 6

وسقطا الاثنين داخله، ثم سقطت اللافتة على الأرض، وسط تجمهور تجار السمك في السوق، ونظرت له نظرة إعجاب، وقالت له أن اللافتة كانت ستقع عليها لولا أن شعبان أنقذها، وحاول المعلم شداد إعطائه بعض النقود إلا أنه رد عليه: "لو روح بنتك تسوى عندك شوية الفلوس دي فأنا الروح اللي خلقها ربنا متسواش عندي فلوس الدنيا".

فتقول له ابنته: "خدهم دول تمن جدعنتك"، ليرد عليها: "الجدعنة ملهاش تمن يا دكتورة إحنا مدفعناش تمن جدعنتك للمعلم بشر"، لتنظر له من جديد نظرات مليئة بالإعجاب والحب مرة أخرى، وربما تشهد الحلقات القادمة قصة حب بينهما من جديد.

وتتصاعد الأحداث بتدهور حالة الفنانة سهر الصايغ في مسلسل المعلم الحلقة 6، وتجسد الصايغ دور زوجته ولديهم حسن طفل صغير، إلا أنها علمت في الحلقات الأولى أنها مصابة بسرطان في الدم وأخفت الأمر عن شعبان، وظهرت في الحلقة السادسة وتخبرها أسما صديقتها الطبيبة أن حالتها متدهورة بعدما أرسلت الأشعة إلى أحد الأطباء والذي أخبرها بدوره بضرورة خضوع المريضة لعمليات وعلاج إشعاعي وكيماوي.

وضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 6، رفضت سهر الصايغ رفضت خوفًا على شعبان وابنها من الخوف عليها، مؤكدة أنها تعلم أنها ستموت قريبًا وتريد من شعبان أن يتزوج صديقتها دهب الفنانة هاجر أحمد، حتى تطمئن عليه برفقتها.

ويبدأ الشك يساور النجم شعبان، فحين كان يقبلها من جبينها شعر أن حرارتها مرتفعة ويقول لها: “أنا كل ما ألمسك يا زمزم ألاقيكي سخنة، وكل شوية تقوليلي سبت الشباك مفتوح وجالي برد، وطول الوقت مفيش نفس للأكل، وترجيع إحنا لازم نروح لدكتور”.

وتنتهي الحقلة بتخطيط منذر ريحانة لقتل مصطفى شعبان، إذ قرر شعبان السفر إلى السويس من أجل الحصول على شحنة من السمك بقيمة 200 ألف جنيه كي ينقذ المعلم بشر ومحله، بعدما حجز عليه المعلم شداد وفرض عليه غرامة توريد بقيمة 2 مليون جنيه.

ويظهر ريحانة وهو يقول: "الواد دا مش هيرجع من السويس حي وأي كلام تاني اللي هيقوه هيزعل"، لترد عليه انتصار: "يا واخد قوتي يا ناوي على موتي، الواد دا لو دخل سمكة للسوق كلنا هنبقى هفأ في الأتكة"، لتقول سلوى الخطاب التي تجسد دور والدة ريحانة: "الواد لا هيرجع لا بسمك ولا بفلوس أنا هطفي عينه في السوق، سبوني أقعد مع شيطاني شوية واللي فيه المصلحة هيتم".

وتنازلت عائلة شداد عن المخدرات الموجودة في ميناء السويس برفقة السمك الخاص بهم، بسبب سفر شعبان إلى المحافظة، والخوف من المخبرين الذين أصبحوا يملئون السوق.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 7

ومن المتوقع أن تنقلب أحداث مسلسل المعلم الحلقة 7، رأسًا على عقب، خاصة وأنها ستشهد العديد من الصراعات بين مصطفى شعبان ومنذر ريحانة، بعد أن خطت الآخير لقتل «المعلم» في السويس.

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 7

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 7 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة السابعة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.