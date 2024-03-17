مسلسل المعلم الحلقة 7.. هل يُقتل مصطفى شعبان في السويس؟

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 6 بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثا مختلفة، ومفاجآت عديدة.

وانتهت الحلقة السادسة من مسلسل المعلم، والتي عُرضت على قناة الحياة، في العاشرة إلا ربع من مساء السبت، بتخطيط الفنان منذر ريحانة لقتل «المعلم» الذي يقوم بدوره الفنان مطصفى شعبان، في السويس.

مسلسل المعلم

وقرر مصطفى شعبان ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 6 السفر إلى محافظة السويس من أجل الحصول على شحنة من السمك بقيمة 200 ألف جنيه كي ينقذ المعلم بشر ومحله، بعدما حجز عليه المعلم «شداد» أحد أكبر تجار السمك في ميناء الأتكة، والعدو الأول لـ«شعبان» وعائلته، وفرض عليه غرامة توريد بقيمة 2 مليون جنيه.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 7

ومن المتوقع أن تنقلب أحداث مسلسل المعلم الحلقة 7، رأسًا على عقب، خاصة وأنها ستشهد العديد من الصراعات بين مصطفى شعبان ومنذر ريحانة، بعد أن خطت الآخير لقتل «المعلم» في السويس.

وكان منذر ريحانة ظهر بالحلقة الماضية وهو يقول: "الواد دا مش هيرجع من السويس حي وأي كلام تاني اللي هيقوله هيزعل"، لترد عليه انتصار: "يا واخد قوتي يا ناوي على موتي، الواد دا لو دخل سمكة للسوق كلنا هنبقى هفأ في الأتكة"، لتقول سلوى الخطاب التي تجسد دور والدة ريحانة: "الواد لا هيرجع لا بسمك ولا بفلوس أنا هطفي عينه في السوق، سبوني أقعد مع شيطاني شوية واللي فيه المصلحة هيتم".

مسلسل المعلم

وسيشهد مسلسل المعلم الحلقة السابعة، المقرر عرضها، في تمام الـ9.45 منمساء اليوم الأحد، حصريا على قناة الحياة ومنصة Watch it.

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 7

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 7 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة السابعة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.