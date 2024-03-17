مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7

ينتظر متابعو الدراما الرمضانية خلال الموسم الحالي موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان المعلم الحلقة 7 والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024، بعد تصاعد الأحداث.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان المعلم الحلقة 7

جاء موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان المعلم الحلقة 7 على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل وبطولة الفنانة سهر الصايغ والفنان مصطفي شعبان وعدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.



مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 6



وبدأت الحلقة السادسة بشكوك حول وفاة المعلم بشر الذي يجسد دور والد الفنانة هاجر أحمد، إذ سقط وصرخت ابنته: "أبويا إلحقوني"، حتى تظهر الفنانة سلوى الخطاب زوجة المعلم شداد، أحد أكبر تجار سوق الأتكة وهي تقول: "مبروك يا بت يا سعادة جوزك فلسع، هيكون ليكي نصيب ورث ابنك منعم".



فيما يخطط الفنان منذر ريحانة لقتل مصطفى شعبان في مسلسل المعلم،وقرر شعبان السفر إلى السويس من أجل الحصول على شحنة من السمك بقيمة 200 ألف جنيه كي ينقذ المعلم بشر ومحله، بعدما حجز عليه المعلم شداد وفرض عليه غرامة توريد بقيمة 2 مليون جنيه.



ويظهر ريحانة وهو يقول: "الواد دا مش هيرجع من السويس حي وأي كلام تاني اللي هيقوه هيزعل"، لترد عليه انتصار: "يا واخد قوتي يا ناوي على موتي، الواد دا لو دخل سمكة للسوق كلنا هنبقى هفأ في الأتكة"، لتقول سلوى الخطاب التي تجسد دور والدة ريحانة: "الواد لا هيرجع لا بسمك ولا بفلوس أنا هطفي عينه في السوق، سبوني أقعد مع شيطاني شوية واللي فيه المصلحة هيتم".

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة 7



وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم



يدور المسلسل حول سوق السمك، ويتعرض والد مصطفى شعبان الذي يجسد دوره النجم عبدالعزيز مخيون إلى مؤامرة مدبرة من تجار السمك في الشادر ويدخل السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

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