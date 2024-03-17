رحلة لمواجهة الصيد الجائر في مسلسل نور والكوكب السعيد.. الحلقة 6

تدور أحداث الحلقة السادسة من مسلسل نور والكوكب السعيد حول مغامرة جديدة يخوضها أبطالنا لمواجهة خطر الصيد الجائر. ينطلق نور، ورامي، وفاطمة، وفرحة في رحلة مليئة بالمخاطر للبحث عن زهرة، أخته نور، التي اختطفها أحد أفراد عصابة صيد الحيوانات.

تفاصيل أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 6

تفاصيل أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 6 حيث يواجه الأبطال خلال رحلتهم تحديات جمة، حيث يتعين عليهم التسلل إلى مخبأ العصابة في قلب الجبل، والتصدي لأنشطتهم غير القانونية حيث تناولت الحلقة ما يلي:-

اكتشاف زهرة

بعد رحلة شاقة، يعثر نور وأصدقاؤه على زهرة مختبئة داخل أحد ممرات الجبل.

دور زهرة

تُظهر زهرة شجاعة وذكاءً، حيث تتمكن من تحرير نفسها بمساعدة خرطوم الفيل، مما يُساعد في إلقاء القبض على أفراد العصابة.

دور الشرطة

تصل قوات الشرطة في الوقت المناسب لإنقاذ الموقف، وتحرير الحيوانات المختطفة من قبل العصابة.

رسالة قوية

تُسلط الحلقة الضوء على خطورة الصيد الجائر على مستقبل الحيوانات والطيور، وتُعزز الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.

أغنية تعليمية

يُقدم الأبطال في نهاية الحلقة أغنية جميلة تُعبّر عن جمال الكون وتنوعه، وتُشجع على احترام جميع مخلوقات الله.

حلقة مميزة

نجحت الحلقة السادسة من "نور والكوكب السعيد" في تقديم مزيج رائع من الإثارة والتعلم، حيث جمعت بين المغامرة والمخاطر والرسائل القوية، مما جعلها حلقة مميزة تُناسب جميع أفراد العائلة.

مواعيد مسلسل نور والكوكب السعيد

مسلسل نور والكوكب السعيد أحد مسلسلات الأطفال التي جرى طرحها خلال هذا الموسم الرمضاني 2024، ويتكون من 30 حلقة مرتبطة بقضايا البيئة المختلفة، ويأتي موعد عرض المسلسل على القناة الأولى المصرية الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالتعاون مع مجلة نور الصادرة من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.

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