الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

رحلة لمواجهة الصيد الجائر في مسلسل نور والكوكب السعيد.. الحلقة 6

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

تدور أحداث الحلقة السادسة من مسلسل نور والكوكب السعيد حول مغامرة جديدة يخوضها أبطالنا لمواجهة خطر الصيد الجائر. ينطلق نور، ورامي، وفاطمة، وفرحة في رحلة مليئة بالمخاطر للبحث عن زهرة، أخته نور، التي اختطفها أحد أفراد عصابة صيد الحيوانات.

تفاصيل أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 6

تفاصيل أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 6 حيث يواجه الأبطال خلال رحلتهم تحديات جمة، حيث يتعين عليهم التسلل إلى مخبأ العصابة في قلب الجبل، والتصدي لأنشطتهم غير القانونية حيث تناولت الحلقة ما يلي:-

اكتشاف زهرة

بعد رحلة شاقة، يعثر نور وأصدقاؤه على زهرة مختبئة داخل أحد ممرات الجبل.

دور زهرة

تُظهر زهرة شجاعة وذكاءً، حيث تتمكن من تحرير نفسها بمساعدة خرطوم الفيل، مما يُساعد في إلقاء القبض على أفراد العصابة.

txt

أبوالدهب يكشف سر عمل حنان المشبوه نهاية الحلقة 6 من مسلسل "حق عرب"

txt

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.. بهجت الأنصاري يكتشف سرقة حفيده "عمر" له

دور الشرطة

تصل قوات الشرطة في الوقت المناسب لإنقاذ الموقف، وتحرير الحيوانات المختطفة من قبل العصابة.

رسالة قوية

تُسلط الحلقة الضوء على خطورة الصيد الجائر على مستقبل الحيوانات والطيور، وتُعزز الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.

أغنية تعليمية

يُقدم الأبطال في نهاية الحلقة أغنية جميلة تُعبّر عن جمال الكون وتنوعه، وتُشجع على احترام جميع مخلوقات الله.

حلقة مميزة

نجحت الحلقة السادسة من "نور والكوكب السعيد" في تقديم مزيج رائع من الإثارة والتعلم، حيث جمعت بين المغامرة والمخاطر والرسائل القوية، مما جعلها حلقة مميزة تُناسب جميع أفراد العائلة.

txt

أظهرها مسلسل الحشاشين.. مرصد عمر الخيام وإسهاماته فى علم الفلك

txt

مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة للحلقة السادسة من مسلسل حق عرب

مواعيد مسلسل نور والكوكب السعيد

مسلسل نور والكوكب السعيد أحد مسلسلات الأطفال التي جرى طرحها خلال هذا الموسم الرمضاني 2024، ويتكون من 30 حلقة مرتبطة بقضايا البيئة المختلفة، ويأتي موعد عرض المسلسل على القناة الأولى المصرية الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالتعاون مع مجلة نور الصادرة من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.

اقرأ أيضا 

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 5

مسلسل نور والكوكب السعيد نور والكوكب السعيد موعد عرض نور والكوكب السعيد موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد موعد اعادة مسلسل نور والكوكب السعيد قصة مسلسل نور والكوكب السعيد ابطال مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض نور والكوكب السعيد قنوات عرض مسلسل نور والكوكب السعيد موعد مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة الاولي من نور والكوكب السعيد نور والكوكب السعيد الحلقة السادسة نور والكوكب السعيد الحلقة 6 الحلقة 6 من مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة السادسة من مسلسل نور والكوكب السعيد كرتون كرتون رمضان كرتون رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 5

الأكثر قراءة

أسرار موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات الهدنة وكواليس خطة غزو رفح

انخفاض أسعار اللحوم البلدية 30%.. ومذكرة لوزير الزراعة بإغلاق المجازر 3 أيام أسبوعيًا

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

3.6 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبى بـ"الأهلى ومصر للصرافة" (خاص)

نشاط الرياح وسقوط أمطار.. حالة الطقس حتى الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة