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فن

مسلسل المعلم الحلقة 6

مسلسل المعلم الحلقة 6.. مصطفى شعبان يسافر إلى السويس ومخطط لقتله هناك

مسلسل المعلم الحلقة
مسلسل المعلم الحلقة 6

شهد مسلسل المعلم الحلقة 6 بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم دراما رمضان 2024، أحداثا عديدة.

مسلسل المعلم الحلقة 6

بدأت الحلقة بشكوك حول وفاة المعلم بشر الذي يجسد دور والد الفنانة هاجر أحمد، إذ سقط وصرخت ابنته: "أبويا إلحقوني"، حتى تظهر الفنانة سلوى الخطاب زوجة المعلم شداد، أحد أكبر تجار سوق الأتكة وهي تقول: "مبروك يا بت يا سعادة جوزك فلسع، هيكون ليكي نصيب ورث ابنك منعم".

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ويظهر المعلم شداد ومعه منذ ريحانة يحاولان الإتفاق على شراء المحل الخاص بالمعلم بشر، وتشير الإتهامات إلى منذ ريحانة بأنه السبب في مقتل المعلم بشر، ويتم استدعاء طبيبة للكشف عليه.

فيما يخطط الفنان منذر ريحانة لقتل مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، وقرر شعبان السفر إلى السويس من أجل الحصول على شحنة من السمك بقيمة 200 ألف جنيه كي ينقذ المعلم بشر ومحله، بعدما حجز عليه المعلم شداد وفرض عليه غرامة توريد بقيمة 2 مليون جنيه.

ويظهر ريحانة وهو يقول: "الواد دا مش هيرجع من السويس حي وأي كلام تاني اللي هيقوه هيزعل"، لترد عليه انتصار: "يا واخد قوتي يا ناوي على موتي، الواد دا لو دخل سمكة للسوق كلنا هنبقى هفأ في الأتكة"، لتقول سلوى الخطاب التي تجسد دور والدة ريحانة: "الواد لا هيرجع لا بسمك ولا بفلوس أنا هطفي عينه في السوق، سبوني أقعد مع شيطاني شوية واللي فيه المصلحة هيتم".

وتنازلت عائلة شداد عن المخدرات الموجودة في ميناء السويس برفقة السمك الخاص بهم، بسبب سفر شعبان إلى المحافظة، والخوف من المخبرين الذين أصبحوا يملئون السوق.

كما أنقذ النجم مصطفى شعبان، ابنه المعلم شداد الدكتورة ملك في الحلقة السادسة من الموت، وظهرت ملك ابنه المعلم شداد وهي تتحدث في الهاتف، بينما يحتسي شعبان الشاي، شاهد لافتة محل المعلم شداد وهي على وشك السقوط على رأسها وبدأت تهتز، وقفز شعبان بين أقفاص السمك وحمل ابنته إلى داخل المحل.

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