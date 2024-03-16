السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

خلال شهر رمضان.. أطعمة تساعدك لخفض الكوليسترول الضار في الجسم

جريدة الدستور

خلال شهر رمضان الكريم لا يعلم الكثير من مرضي الكوليسترول أنه ارتفع  وهو ما يعرضهم للكثير من المشكلات الصحية، ونوضح فى السطور التالية ابرز الأطعمة التي تساعد فى خفض الكوليسترول الضار فى الجسم، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "هيلث". 

منتجات الكاكاو

على الرغم من أن تناول الحلويات مثل حلوى الشوكولاتة في كثير من الأحيان يمكن أن يضر بصحة قلبك، فإن إضافة بعض منتجات الكاكاو إلى نظامك الغذائي، مثل الكاكاو غير المحلى وحبيبات الكاكاو، قد يساعد في تعزيز صحة القلب عن طريق تحسين مستويات الدهون في الدم، وخفض الالتهاب، ودعم ضغط الدم الصحي. المستويات.

تشير الدراسات إلى أن تناول الكاكاو والشوكولاتة الداكنة يساعد في زيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) الواقي للقلب وتقليل الكوليسترول الضار(LDL) بشكل ملحوظ. كما ثبت أيضًا أن منتجات الكاكاو غير المحلاة تعمل على تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتدفق الدم، مما قد يحمي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
 

بذور الشيا:

بذور الشيا هي بذور صغيرة مليئة بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف والدهون الصحية مثل PUFAs، تعتبر بذور الشيا واحدة من أفضل مصادر الألياف التي يمكنك تناولها. في الواقع، يتجاوز محتوى الألياف في بذور الشيا الفواكه المجففة والحبوب والمكسرات، نظرًا لأنها غنية جدًا بالألياف، وغيرها من العناصر الغذائية الخافضة للدهون مثل الأحماض الدهنية، فإن بذور الشيا تعد خيارًا جيدًا لأولئك الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

تشير الدراسات إلى أن تناول بذور الشيا يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الدهون في الدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد بذور الشيا في تعزيز نسبة الكوليسترول الجيد.

البامية:

البامية هي من الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية والتي تحتوي على مركبات تسمى السكريات، والتي لها خصائص خفض الدهون البامية هي أيضًا مصدر جيد للألياف، وهي فعالة للغاية في خفض مستويات الكوليسترول.
 وجدت دراسة أجريت عام 2020 أن استهلاك مسحوق البامية لمدة ثمانية أسابيع أدى إلى انخفاض كبير في إجمالي الكوليسترول والكوليسترول الضار وكذلك نسبة السكر في الدم أثناء الصيام لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.


التفاح:

التفاح هو فاكهة شعبية يمكن أن تفيد صحتك بعدة طرق، بما في ذلك خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة. نظرًا لأنه غني بالألياف، بما في ذلك الألياف القابلة للذوبان، فإن تناول التفاح يعد طريقة ذكية لتعزيز مستويات الدهون الصحية في الدم والحفاظ على صحة قلبك.


خلصت مراجعة أجريت عام 2020 إلى أن استهلاك التفاح الكامل هو وسيلة فعالة لتقليل إجمالي الكوليسترول والكوليسترول الضار، بالإضافة إلى ضغط الدم الانقباضي وعلامات الالتهابات. وأوصى الباحثون بتناول ما بين 100 إلى 150 جرامًا يوميًا من التفاح الكامل لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وهو ما يعادل تفاحة واحدة صغيرة إلى متوسطة الحجم يوميًا

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