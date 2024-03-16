"إكسترا نيوز" تتجول بشارع السد أشهر أسواق بيع الفوانيس بالسيدة زينب

سلط برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، الضوء على شارع السد بمنطقة السيدة زينب، والذي يعتبر من أشهر الأسواق لبيع فوانيس ومستلزمات زينة شهر رمضان.

قال مؤمن محمد، أحد الباعة بسوق الفوانيس بشارع السد، إن الزحام بالشارع كان قبل رمضان، مؤكدًا أن زينة وفانوس رمضان من صور البهجة للشهر الكريم.

ونوه مؤمن، أن المواطنين يتهافتون على شراء الفوانيس ذات الطراز القديم، مشيرًا إلى أن الأسعار هذا العام في متناول الجميع، حيث إن الأشكال القديمة والخاصة من معدن الصاج عليها إقبال كبير.

وأشار إلى أن السيدة زينب تعتبر إحدى قلاع بيع الفوانيس في مصر، مضيفًا أنه مهما تطورت التكنولوجيا في صناعة الفوانيس، يبقى الفانوس ذو الطراز القديم من الأنواع التي تتصدر قائمة الأكثر بيعًا.