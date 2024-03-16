الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عبد الحليم قنديل: تبادل الأسرى من الأفكار المصرية الخالصة.. وحماس تتعامل بذكاء

عبد الحليم قنديل
عبد الحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن الانتخابات الأمريكية القادمة تضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل الوصول لحل للأزمة الفلسطينية الحالية.

وأضاف "قنديل" خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الانتخابات الإسرائيلية لم تحدد بعد، وهناك عدد من الآراء التي تطالب بضرورة تأجيلها لعام 2026.

وأشار إلى أن فكرة تبادل الأسرى هي من الأفكار المصرية الخالصة، مؤكدًا أن حركة حماس تتعامل بذكاء فيما يخص المحتجزين، من خلال نشر عدد من المشاهد القتالية في القطاع من أجل إيصال فكرة أن المحتجزين الإسرائيليين في خطر.

ونوه بأن بنيامين نتنياهو يواجه الكثير من الضغوط، خاصة أن واشنطن تريد بيني جانتس رئيسًا لوزراء إسرائيل في المرحلة القادمة.

عبد الحليم قنديل حديث الاخبار اكسترا نيوز الانتخابات الاسرائيلية الانتخابات الامريكية

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