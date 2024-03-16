عضو التحالف الوطني لـ"إكسترا نيوز": تم توزيع 250 ألف شنطة رمضانية

قال حسين برهام، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه قبل بداية شهر رمضان، تم توزيع 250 ألف شنطة، والهدف الوصول لمليون شخص.

وأشار "برهام" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار" والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشنطة تحتوي على السلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت مصري.

كما أنه يتم توزيع وجبات إفطار وسحور، حيث أن التحالف الوطني لديه أكبر مطبخ بالجيزة، من أجل إعداد وجبات طازجة وعلى أعلى مستوى من الخدمة.

وأشار إلى أن التحالف الوطني، لديه قاعدة بيانات كبيرة للأسر الأكثر احتياجًا، كما أن للتحالف عدد كبير من موائد الرحمن، حيث يتم العمل من خلال عدد كبير من المتطوعين لتقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجًا.

ونوه، أن التحالف الوطني منتشر في كل محافظات مصر، مؤكدًا أن العمل مستمر خلال شهر رمضان وبعده أيضًا من أجل الوصول للأسر الأكثر احتياجًا وفقًا للبيانات الموجودة بقاعدة البيانات للتحالف الوطني.