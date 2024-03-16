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أسامة الأزهرى يروى قصة "أبو هريرة" المثال الحى للتحكم فى الغضب

الشيخ أسامة الأزهري
الشيخ أسامة الأزهري

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إنه خلال الصيام يجب على المؤمن التحلي بالصبر والتحكم في الانفعالات والمشاعر.

وأضاف "الأزهري"، خلال تقديمه برنامج "لحظة صفا"، والمُذاع على راديو "9090"، أن من ثمرات الصيام هو التحكم في الغضب، وهذا ما تعلمته من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

في هذا الصدد، روى "الأزهري"، قصة "أبو هريرة"،عندما سبه رجل، تركه حتى أن ينتهي، وقال له، "أنتهيت.. ليرد الأخير وإن أردت أن أزيدك زدتك".

بعد ذلك طلب أبو هريرة، من الخادمة، أن تحضر ماء للوضوء، من أجل الصلاة، ودعا ربه قائلًا:" إن هذا الرجل سبني.. اللهم إن كان عبدك صادق فيما قال عني فأغفر لي.. وإذا كان كاذبًا فاغفر له"، وعلى الفور أنكب الرجل على رأس أبو هريرة وقبلها.

أسامة الأزهري أبو هريرة لحظة صفا بث مباشر ليفربول ضد بورنموث الدوري الانجليزي الشيخ أسامة الأزهري

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