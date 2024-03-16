لحظة صفا: "عبدالله بن عون".. الرجل الذى لا يغضب أبدًا

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن من المواقف التي تعلمنا التحكم في الغضب والمشاعر، موقف سيدنا عبدالله بن عون، أحد تلامذة الصحابة.

وأضاف "الأزهري"، خلال تقديمه برنامج "لحظة صفا"، والمُذاع على راديو "9090"، أنه روي عنه أنه لا يغضب، وإذا أغضبه أحد يقول له "بارك الله فيك".

ونوه، بأن "بن عون"، كان يتسم بالحلم وعدم الغضب، متحكمًا في انفعالاته، مشيرًا إلى أنه كانت له "ناقة" يسافر بها والمشاركة في حماية البلاد، حيث تعتبر أحب الأشياء إليه.

وفي إحدى المرات طلب من غلام كان يلازمه، أن يأخذ الناقة ويحضر بعض الماء، ولكن في الطريق أصيبت الناقة في وجهها، وعندما رآها تحكم في غضبه وطلب من الغلام الخروج، وكان هذا من أفضل الصفات لديه وهو التحكم في الغضب.