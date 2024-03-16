السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لحظة صفا: "عبدالله بن عون".. الرجل الذى لا يغضب أبدًا

برنامج لحظة صفا للشيخ
برنامج لحظة صفا للشيخ أسامة الأزهري

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن من المواقف التي تعلمنا التحكم في الغضب والمشاعر، موقف سيدنا عبدالله بن عون، أحد تلامذة الصحابة.

وأضاف "الأزهري"، خلال تقديمه برنامج "لحظة صفا"، والمُذاع على راديو "9090"، أنه روي عنه أنه لا يغضب، وإذا أغضبه أحد يقول له "بارك الله فيك".

ونوه، بأن "بن عون"، كان يتسم بالحلم وعدم الغضب، متحكمًا في انفعالاته، مشيرًا إلى أنه كانت له "ناقة" يسافر بها والمشاركة في حماية البلاد، حيث تعتبر أحب الأشياء إليه.

وفي إحدى المرات طلب من غلام كان يلازمه، أن يأخذ الناقة ويحضر بعض الماء، ولكن في الطريق أصيبت الناقة في وجهها، وعندما رآها تحكم في غضبه وطلب من الغلام الخروج، وكان هذا من أفضل الصفات لديه وهو التحكم في الغضب.

أسامة الأزهري عبد الله بن عون لحظة صفا الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية بث مباشر ليفربول ضد بورنموث الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

أسامة الأزهرى يروى قصة "أبو هريرة" المثال الحى للتحكم فى الغضب

"القاهرة الإخبارية": 36 شهيدًا من عائلة واحدة فى مجزرة جديدة لجيش الاحتلال بغزة

"القاهرة الإخبارية": تصعيد مستمر على الحدود اللبنانية.. وغارات إسرائيلية تستهدف المنازل

باحث لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل سترتكب مذبحة قبل إجلاء المدنيين لإجبارهم على التهجير من رفح

مراسل القاهرة الإخبارية: الغارات الإسرائيلية لم تتوقف شمالًا وجنوبًا بقطاع غزة

عاجل.. أمبرى للأمن البحرى: انفجاران قرب سفينة أمريكية بالبحر الأحمر

أمبرى للأمن البحرى: هجوم يستهدف سفينة شمال غربى الحديدة فى اليمن

القاهرة الإخبارية| مدفعية الاحتلال تقصف منطقة المواصى غرب خان يونس

الأكثر قراءة

مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق استوديو الأهرام؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

هل ستصرف الحكومة تعويضات للمتضررين من حريق استوديو الأهرام؟

حالته مستقرة.. وزير الرياضة يزور اللاعب أحمد رفعت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة