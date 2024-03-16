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"القاهرة الإخبارية": تصعيد مستمر على الحدود اللبنانية.. وغارات إسرائيلية تستهدف المنازل

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن التصعيد مستمر على الحدود اللبنانية، مؤكدًا أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عددًا من المنازل بالجنوب اللبناني.

وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت الجنوب الشرقي بالحدود اللبنانية، مشيرًا إلى أنه في المقابل أعلن "حزب الله" عن تنفيذ عملية واحدة تجاه مواقع إسرائيلية.

وأشار إلى أنه بالأمس، نفَّذ "حزب الله" 9 عمليات عسكرية تجاه مواقع إسرائيلية، حيث يعتبر اليوم الأكثر شراسة بين الجانبين، خاصة بعد زيادة العنف تجاه النازحين بقطاع غزة.

ونوَّه بأن "حزب الله" سيمتثل لمبادرة الخارجية اللبنانية، من أجل التوصل لحل يسهم في تخفيف حدة التوتر بالجنوب اللبناني، حيث تتمثل المبادرة، التي دعت لها فرنسا، فى توقيع هدنة على الجنوب اللبناني.

مراسل القاهرة الاخبارية الغارات الإسرايلية القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب حزب الله

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