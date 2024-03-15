الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: حكومة نتنياهو مٌصرة على اجتياح رفح الفلسطينية

راسم عبيدات
راسم عبيدات

قال راسم عبيدات، الكاتب والباحث السياسي، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، كانت واضحة لبنيامين نتنياهو بضرورة تجنب اجتياح رفح الفلسطينية.

وأضاف "عبيدات"، خلال مداخلة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة كانت شريكة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكن تود الإدارة الامريكية أن تحسن من صورتها أمام العالم من خلال رفضها للعملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو مٌصرة على اجتياح رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن العملية قد نشهدها خلال أيام شهر رمضان، أو الانتظار بعد ذلك.

ونوه بأن الولايات المتحدة تسعى بكل الطرق لتحسين صورتها من خلال تقديم المساعدات، خاصة بعد التأييد الشعبي والمجتمع الدولي للقضية الفلسطينية.

باحث سياسي حكومة نتنياهو نتنياهو رفح الفلسطينية رفح القاهرة الإخبارية وزير الخارجية الأمريكية بلينكن

مواد متعلقة

إعلام فلسطينى: قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم عدة أحياء بمدينة قلقيلية بالضفة الغربية

الأمم المتحدة: 5 ملايين سودانى يعانون من أزمة جوع كارثية

الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة شاب برصاص الاحتلال فى بلدة بلعين بالضفة الغربية

كيربي: محادثات وقف إطلاق النار فى غزة تتحرك فى الاتجاه الصحيح

البيت الأبيض: لا نؤيد أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

أسامة الأزهرى: الكرم ليس فى عطاء المال ولكن فى فهم احتياج الإنسان

القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال ينفذ حزامًا ناريًا ويشن غارات مكثفة غرب مدينة غزة

إعلام إسرائيلى: صافرات الإنذار تدوى بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان

الأكثر قراءة

نجوم «الكبير أوى 8»: موسم «استثنائى».. والمسلسل خارج المنافسة

مسلسل المعلم الحلقة 5| مواجه نارية بين الأب ونجله لكشف الحقائق

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. ميرنا جميل تنقذ أمير كرارة وابنته

الصفقة الأهم.. سيف زاهر: محمد صلاح يقترب من الانتقال للسعودية

بسبب الخلافات الأسرية.. مصرع شخص على يد شقيقه شرق الإسكندرية

مسلسل المعلم الحلقة 5.. عمّ مصطفى شعبان يكشف حقيقة تجارة والده بالمخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة