باحث سياسى: حكومة نتنياهو مٌصرة على اجتياح رفح الفلسطينية

قال راسم عبيدات، الكاتب والباحث السياسي، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، كانت واضحة لبنيامين نتنياهو بضرورة تجنب اجتياح رفح الفلسطينية.

وأضاف "عبيدات"، خلال مداخلة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة كانت شريكة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكن تود الإدارة الامريكية أن تحسن من صورتها أمام العالم من خلال رفضها للعملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو مٌصرة على اجتياح رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن العملية قد نشهدها خلال أيام شهر رمضان، أو الانتظار بعد ذلك.

ونوه بأن الولايات المتحدة تسعى بكل الطرق لتحسين صورتها من خلال تقديم المساعدات، خاصة بعد التأييد الشعبي والمجتمع الدولي للقضية الفلسطينية.