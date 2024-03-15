أسامة الأزهرى: الكرم ليس فى عطاء المال ولكن فى فهم احتياج الإنسان

روي الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، قصة عبدالله بن أبي بكر، عندما عطش يومًا في طريقه.

وأضاف "الأزهري"، خلال تقديمه برنامج "لحظة صفا"، والمُذاع على راديو "9090"، أنه لجأ لمنزل سيدة وطلب منها الشراب، فقدمت له كوبًا من الماء، وقامت خلف الباب وقالت "تنحوا عن الباب وليأخذوا بعد غلمانكم.. فإني امرأة مات زوجي منذ أيام".

واستطرد أن مهما اشتدت المصائب على الناس لم يفقد معنى الكرم، فشرب عبدالله من الماء، وطلب من مساعده أن يحمل لها 30 ألفا من المال، حيث قال إنه ما أمست حيث كثر خطابها من كثرة غنائها.

وتابع، أن السيدة كانت تلمح عن احتياجها للمال بشكل غير مباشر، الأمر الذي تيقن له الإمام عبدالله بن أبي بكر، حيث أكد "الأزهري"، أن الكرم ليس في عطاء المال ولكن في فهم احتياج الإنسان.