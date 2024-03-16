باحث لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل سترتكب مذبحة قبل إجلاء المدنيين لإجبارهم على التهجير من رفح

قال الدكتور سمير التقي، الباحث بمعهد الشرق الأوسط للدراسات، إن هناك شرخ كبير بين الإدارة الأمريكية وحكومة بنيامين نتنياهو، معلقًا: “أننا نقترب من لحظة حاسمة في العلاقات الإسرائيلية الامريكية”.

وأضاف "التقي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش الإسرائيلي لن يحقق ما يحلم به حتى لو وصل بمذبحة في رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن العقلية الإسرائيلية المتطرفة تتسم بالإنتقام.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تدير ظهرها للحكومة الإسرائيلية، ليس بشكل كامل ولا بإدانة حكومة بنيامين نتنياهو؛ بل تكتفي بعدم التصويت في القرارات التي تتقدم بها إسرائيل خاصة فيما يخص اقتحام رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أنه لا يمكن سوق الفلسطينيين كالغنم، مؤكدًا أن عملية الترحيل للشعب الفلسطيني ستجري على دمائهم، حيث أن إسرائيل سترتكب مذبحة قبل إجلاء المدنيين لإجبارهم على التهجير.