مراسل القاهرة الإخبارية: الغارات الإسرائيلية لم تتوقف شمالًا وجنوبًا بقطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، خاصة في مناطق وادي غزة، بحي الرمال وتل الهوي، حيث تعرضت الكثير من المنازل المكتظة بالنازحين، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء.

وأضاف، أن أحياء جنوب غزة ودير البلح، تعرضت منذ قليل لعدد من الغارات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى مدينة رفح التي تعرضت لعدد من الغارات التي تسببت في سقوط عدد من الشهداء.

ونوه، أن الطائرات الحربية لم تتوقف عن التحليق بمدن الجنوب، كما أن المدفعية والزوارق الحربية لم تتوقف عن استهداف الأحياء على الشريط الساحلي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك مخاوف تنتشر بين النازحين، بعدما قرر بنيامين نتنياهو بإعطاء الضوء الاخضر للجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية بمدينة رفح الفلسطينية.