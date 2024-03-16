السبت 16 مارس 2024
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"القاهرة الإخبارية": 36 شهيدًا من عائلة واحدة فى مجزرة جديدة لجيش الاحتلال بغزة

بشير جبر مراسل القاهرة
بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب، اليوم، عددًا من المجازر، لعل أهمها الواقعة بحق عائلة "الضبابي"، التي راح ضحيتها 36 شخصًا.

وأضاف، أن مخيم البريج لم يخل من الغارات الإسرائيلية، حيث تم استهداف عدد من المنازل المكتظة بالنازحين، الأمر الذي يسهم في تكدس مدينة رفح.

وأشار إلى أن مدينة وادي غزة، ما زالت تتعرض للقصف، خاصة حي الزيتون والشجاعية، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف - قبل قليل - سيارة مدنية مكتظة بالنازحين.

ونوَّه، بأن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر راح ضحيتها أكثر من 63 شخصًا، بالإضافة إلى عشرات المصابين.

مراسل القاهرة الاخبارية غزة بشير جبر القاهرة الإخبارية مدينة وادي غ

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