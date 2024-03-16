السبت 16 مارس 2024
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أستاذ علاقات دولية: المساعدات الإنسانية لغزة أخذت الحيز الأكبر من جهود الدولة المصرية

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن المساعدات الإنسانية أخذت الحيز الأكبر من جهود الدولة المصرية، بالإضافة إلى الإصرار على فتح معبر رفح.

وأشارت "زهران"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر دعت دومًا بتكثيف المساعدات الإنسانية للقطاع، بالإضافة إلى الانتشار دبلوماسيًا للوصول لحل يخدم القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن مصر رسخت عددا من الرسائل المباشرة من أجل تعبئة الرأي العام العالمي، بشكل يخدم القضية الفلسطينية، والعمل على تخفيف على الأشقاء في قطاع غزة.

ونوهت، بأن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية القضايا، مؤكدة أن المجتمع الدولي تخاذل بشكل كبير في اتخاذ قرارات سياسية وإنسانية من أجل الشعب الفلسطيني.

وتابعت أن مصر قدمت أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية للقطاع، مضيفة أن المفاوضات للوصول لهدنة جارية، خاصة بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

استاذ علاقات دولية جهود الدولة المصرية المساعدات الإنسانية اكسترا نيوز الرأي العام غزة

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