محلل سياسي: الولايات المتحدة لم تطلب وقف إطلاق النار بغزة حتى الآن

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي، إن بنيامين نتنياهو يضرب بكل القوانين والاعتراض الشعبي بالمجتمع الدولي عرض الحائط.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة شريك أساسي للكيان المحتل، مؤكدًا أنها الدولة الوحيدة التي لم تطلب بوقف إطلاق النار في غزة.

ونوه أنه لا يمكن فصل الجهود المبذولة في كل الاتجاهات سواء دبلوماسية أو شعبية، من جانب الدولة المصرية، مضيفًا أن الولايات المتحدة تسعى بشكل كبير في عرقلة كل السبل التي تؤدي لوقف إطلاق النار بغزة.

وتابع أن على الحكومة الفلسطينية أن توحد الصف، والعمل على الضغط على بنيامين نتنياهو من أجل الوصول لهدنة في قطاع غزة.