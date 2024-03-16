السبت 16 مارس 2024
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خبير علاقات دولية: النظام الأمنى العالمى المتمثل فى مجلس الأمن مخترق

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر مستمرة في إرسال المساعدات الإنسانية، من أجل إمداد الشعب الفلسطيني بالمواد التي تجعلهم مستمرين في البقاء، بالإضافة إلى الضغط على المسار السياسي من أجل الوصول لوقف إطلاق النار.

وأشار "عاشور" خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن قيمة إرسال المساعدات تساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن الاتصالات مستمرة من أجل الوصول لهدنة.

ونوه بأن إرسال المساعدات عن طريق البحر، هو تحرك من جانب المجتمع الدولي، وهذا يدل على استجابة الدول الغربية لما أكدته مصر في رسائلها خلال الخمسة شهور الماضية.

وأضاف أن الأزمة الحالية كشفت عجز المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن النظام الأمني في العالم والمتمثل في مجلس الأمن مخترق ومسيس من بعض الدول الكبرى.

وتابع أن ما يحدث في فلسطين، هو استخدام قوة بشكل كامل، بدون النظر لقوانين دولية، مشيرًا إلى أن حكومة إسرائيل تتعامل بأدوات العنف والقتل منذ سنوات.

خبير علاقات دولية النظام الأمني الدكتور رامي عاشور الشعب الفلسطيني المساعدات الإنسانية اكسترا نيوز

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