حسين هريدى: الولايات المتحدة وصلت لمرحلة جعلتها تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية أعدت مشروع قرار لعرضه على مجلس الأمن حول الوضع بقطاع غزة.

وأشار "عاشور" خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن المشروع محل بحث بين الدول الأعضاء، ونتمنى أن تتم الموافقة عليه وأن يتضمن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وفتح المعابر.

ونوه بأن أي مشروع يتم عرضه على مجلس الأمن، يتطلب أن يوافق عليه 9 أعضاء من المجلس، والشرط الثاني امتناع الدول التي لها حق "الفيتو" الاعتراض عليه.

وتابع، أن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت لمرحلة جعلتها تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، خاصة بعد الالتفاف الدولي والشعبي حول القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الرئيس بايدن ونائبته أعلنا في تصريحات سابقة عن ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع.

وأردف، أن المشروع الذي أعدته الولايات المتحدة، سيسهم بشكل كبير في الوصول للجلوس مرة أخرى للمفاوضات من أجل الوصول لهدنة بدورها تسرع عملية وقف إطلاق نار دائم في القطاع.