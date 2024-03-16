الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عبد الحليم قنديل: تصريحات نتنياهو إعلان حرب على الرئيس الأمريكى جو بايدن

عبد الحليم قنديل
عبد الحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في قتل الحياة للشعب الفلسطيني، فلم يترك بشرًا أو حجرًا إلا وتم تدميره.

وأضاف "قنديل" خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك فجوات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولكن هذا لا يعني بأن هناك قطيعة.

وأشار إلى أن هناك يهودا في مناصب الإدارة الأمريكية وهذا ساهم في توجيه الرأي العام الأمريكي من أجل دعم الكيان المحتل، ولكن الدعم الشعبي في العالم ساهم في توضيح الصورة.

ونوه بأن بنيامين نتنياهو شن الحرب على الرئيس الحالي جو بايدن، من خلال تصريحات بأن لا أحد يؤثر على قرارات الحكومة الإسرائيلية، وهذا يعتبر خلاف أول مرة نشاهده في العلاقات الامريكية الإسرائيلية.

وتابع أن الخلافات في التقدير بين نتنياهو وبايدن سببها هو عدم تحقيق الأول أهدافه بحربه على قطاع غزة، ولكن مع إطالة الحرب في القطاع ظهرت الخلافات بين الثنائي.

عبد الحليم قنديل نتنياهو جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن اكسترا نيوز

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