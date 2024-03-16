محلل سياسي: أغلبية الشعب الأمريكي يري أن الدعم لإسرائيل ليس له جدوي

قال الدكتور نبيل ميخائيل، المحلل السياسي، إن الإنتخابات الأمريكية الحالية ستكون أكثر شراسة، بسبب رغبة بايدن وترامب في دخول البيت الأبيض.

وأضاف "ميخائيل" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار" والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن شعبية دونالد ترامب في ازدياد بسبب سياسية الرئيس الحالي جو بايدن سواء خارجية أو داخلية.

ونوه، أن أغلبية الشعب الأمريكي يري أن الدعم لإسرائيل ليس له أي جدوي، خاصة بعد وضوح الإنتهاكات التي تمارسها حكومة الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع، أن الشعب الأمريكي يركزعلى قضايا الإقتصاد، مؤكدًا أن سياسية بايدن الخارجية أثرت على اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية وبالتالي هذا يصب في مصلحة الرئيس السابق دونالد ترامب.