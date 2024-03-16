السبت 16 مارس 2024
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استشاري باطنة لـ"إكسترا نيوز": منظومة التأمين الصحي في مصر الأفضل عالميًا

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور محمد منيسي، استشاري الباطنة والكبد، إن منظومة التأمين الصحي ستشمل مصر من أولها إلى أخرها، مؤكدًا أننا من قبل كنا نمتلك منظومة صحية ليست على مستوى جيد.

وأضاف "منيسي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار" والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنظومة الخاصة بالتأمين الصحي الحالي تعتبر من أفضل المنظومات على مستوى العالم، حيث إنها تتضمن أفضل النظم العالمية والخبرات.

وأشار، إلى أن منظومة التأمين الصحي الحالية، تخضع لرقابة صارمة من قبل الدولة المصرية، من أجل الوصول لأفضل خدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الأطباء لديهم كفاءة كبيرة.

ونوه، أن التأمين الصحي الحالي، سيشجع الكثيرين على استغلال السياحة العلاجية، كما أنها ستجعل كل مواطن له رقم مرتبط بالتاريخ المرضي له، يسهل بشكل كبير في التشخيص.

وتابع، أن الدولة تُسرع في تطبيق منظومة التأمين الصحي، لافتا إلى أننا أنجزنا المنظومة الحالية في وقت قياسي، من خلال تجديد قاعدة البيانات والعمل على تطوير المستشفيات.

استشاري باطنة منظومة التأمين الصحي اكسترا نيوز الدولة المصرية السياحة العلاجية

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