عبد الحليم قنديل: الرئيس بوتين سيصعد للرئاسة مجددًا وشعبيتة لم تتأثر

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن روسيا تنظر للهجمات الأوكرانية الأخيرة، بأنها تهديد لصفو الانتخابات الروسية وإظهار الرئيس بوتين بأنه غير قادر على حماية سكان الحدود.

وأضاف "قنديل" خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهجمات الأوكرانية الأخيرة كانت بمساعدة عدد من الدول الغربية.

ونوه بأن الانتخابات الروسية الحالية في المناطق المتنازع عليها ليست هي الأولي، مشيرًا إلى أن شعبية الرئيس الروسي لم تتأثر فقد تخطت نسبة 80% وفقًا لعدد من استطلاعات الرأي.

وتابع أن الرئيس بوتين سيصعد للرئاسة مجددًا وسيتح له تعديل الدستور، مؤكدًا أن السفارة الأمريكية والبريطانية حذرت قبل 10 أيام من هجمات أوكرانيا، وهذا يخبرنا بأنهم كانوا يعلمون.