مسلسل المعلم الحلقة 6.. منذر ريحانة يخطط لقتل مصطفى شعبان

يخطط الفنان منذر ريحانة لقتل مصطفى شعبان في مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم دراما رمضان.

مسلسل المعلم الحلقة 6

وقرر شعبان السفر إلى السويس من أجل الحصول على شحنة من السمك بقيمة 200 ألف جنيه كي ينقذ المعلم بشر ومحله، بعدما حجز عليه المعلم شداد وفرض عليه غرامة توريد بقيمة 2 مليون جنيه.

ويظهر ريحانة وهو يقول: "الواد دا مش هيرجع من السويس حي وأي كلام تاني اللي هيقوه هيزعل"، لترد عليه انتصار: "يا واخد قوتي يا ناوي على موتي، الواد دا لو دخل سمكة للسوق كلنا هنبقى هفأ في الأتكة"، لتقول سلوى الخطاب التي تجسد دور والدة ريحانة: "الواد لا هيرجع لا بسمك ولا بفلوس أنا هطفي عينه في السوق، سبوني أقعد مع شيطاني شوية واللي فيه المصلحة هيتم".

وتنازلت عائلة شداد عن المخدرات الموجودة في ميناء السويس برفقة السمك الخاص بهم، بسبب سفر شعبان إلى المحافظة، والخوف من المخبرين الذين أصبحوا يملئون السوق.

يهمك أيضا..

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

وتتصاعد الأحداث تدريجيا في مسلسل المعلم داخل شادر سوق السمك الذي يجسد الصراع بين تجار السمك خلال ثلاثين حلقة طوال شهر رمضان، إذ يحاول النجم مصطفى شعبان الانتقام لوالده بعدما تم حبسه وسرقة أمواله في السنوات الماضية، ويخوض صراعات مع تجار السمك من أجل ذلك على رأسهم شداد هو أكبر تاجر بالشادر.