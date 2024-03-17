موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي.. حلقة 7 رمضان

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 7 على on ، ينتظر ملايين المشاهدين عرض الحلقة الجديدة من المسلسل لمتابعة تطورات قصة زواج أمينة خليل من نفادى ومنة شلبى من هجرس، وذلك فى ظل تشوق جميع المشاهدين للتعرف عل نجاح خطة حزلقوم وفرقته لسرقة البنك.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 7 على ON

كما يبحث ملايين المشاهدين عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 7 على ON لمتابعة نجاح حزلقوم فى السرقة، والتى يتم عرضها يوميا وقت تناول طعام الإفطار فى تمام الساعة 6:05 مساءً، وأيضا إعادة الحلقة فى الساعة 3:00 صباحًا لتوفير أكبر قدر من المتعة لجمهور المشاهدين والمتابعين للكبير اوى.

تفاصيل أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 6

احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 6

كذلك، شهدت الحلقة الساسة من مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، أحداث درامية وكوميدية مشوقة لملايين المتابعين، وذلك مع بدء حزلقوم الإعداد لخطة سرقة البنك وإستعادة الصندوق الأحمر بمبلغ 2 مليون دولار، مع موافقة جونى على فكرة سرقة البنك مع حزلقوم بعد إقناع هجرس له بذلك مقابل الحصول على 500 ألف جنى.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة السابعة

احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 6.. التخطيط لسرقة البنك

فى السياق، يستعد ملايين المشاهين لمتابعة مسلسل الكبير اوى 8 الحلقة السابعة ومتابعة خطة جونى وحزلقوم لسرقة البنك، وذلك حصريا على قنوات ON وON Drama ومنصة WATCHIT لإتاحة عدة إختيارات للمشاهدة فى أى وقت يفضله متابعة الكبير اوى 8.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

فى النهاية، تدور أحداث مسلسل الكبير اوى 8 بطولة الفنان أحمد مكى، فى قرية المزاريطة ومحاولات الكبير اوى تقديم المساعدة للجميع ومنها إتمام الزواج، كما تشهد حلقات الجزء الثامن مغامرات حزلقوم وفرقته لسرقة أحد البنوك وقيامه بنزع فتيل القنبلة اليدوية ومحاولة الفرار بعد السرقة، وأيضا الإحتفال بعيد الهالوين فى قرية المواريطة للمرة الآولى.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

فى الختام، يشارك فى مسلسل الكبير اوى 8، مجموعة متميزة من الفنانين منهم أمينة خليل، وحاتم صلاح في دور نفادي، ومحمد سلام هجرس وبيومي فؤاد فى دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد فى دور مربوحة، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.

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