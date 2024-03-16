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فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6|مربوحة تخشي معرفة الكبير بخطة حزلقوم

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

أبرز أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 6 ، حازت الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن على إعجاب محبي ومتابعي العمل الذي يعد من أهم المسلسلات المعروضة خلال موسم رمضان 2024. 

وتابع ملايين المشاهدين مسلسل الكبير اوي 8 على مدار الايام الماضية نظرا لجرعة الكوميديا المكثفة التي يقدمها العمل والمحببة للكبار والصغار. 

ويبحث جمهور مسلسل الكبير اوي 8 عن تفاصيل وأحداث الحلقة 6. 

ونقدم لكم أحداث وموعد اعادة الحلقة السادسة من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 

 

أحداث الحلقة 6 مسلسل الكبير اوي 8 

شهدت الحلقة 6 مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن أحداث كوميدية بعد ظهور حزلقوم الذي يحاول الانتقام من فاروق سماحة الذي فاز بالمزاد كما قام بسرقة الصندوق الذ ي فاز به حزلقوم ووضعه بأحد البنوك ليبدأ حزلقوم رحلة البحث عن مساعد له للحصول على الصندوق ليضع خطة محكمة يشارك فيها كلا من هجرس مربوحة ونفادي و طبازة والعترة لسرقة البنك على طريقة مسلسل لاكازا دي بابل ومحاولة أقناع جوني بلعب دور البروفيسور. 

في سياق متصل أعربت مربوحة عن خوفها من الكبير و تساءلت عن الشخص الذي سيخبر الكبير بسفرهم الي القاهرة. 

 

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6.. تهديدات من شخص مجهول لأبطال "الكبير"

 

ضيوف شرف مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن 

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني الذي يقوم بشخصية الكبير اوي والفنان عمرو رمزي والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي
 

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6.. هجرس يقنع جوني بدور البروفيسور في خطة سرقة البنك

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6.. تهديدات من شخص مجهول لأبطال "الكبير"

 

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي 8 عرض مسلسل الكبير أوي 8


مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024 بشكل حصري على شبكة قنوات ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان  2024، حيث خصصت قناة ON موعدًا مميزًا لعرض العمل عقب أذان المغرب مباشرة.

 

أبطال مسلسل الكبير أوي 8


يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي

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