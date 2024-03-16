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فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| حزلقوم يخطط لسرقة البنك

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي

يواصل النجم أحمد مكي وأبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 6 مغامراتهم الكوميدية، التي استحوذت على اهتمام جمهور ومحبي مسلسل الكبير أوي 8. 

 

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6

وزاد البحث عن تفاصيل وأبرز أحداث الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.

ونرصد لكم خلال هذه السطور تفاصيل وأحداث الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8. 

مسلسلات رمضان 2024.. احداث الحلقة 6 مسلسل الكبير اوي 

بدأت أحداث الحلقة 6 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن بتهديدات من حزلقوم لنجوم المسلسل و قام بتجميعهم في الخرابة الخاصة بقرية المزاريطة  حيث قرر الاستعانة بهم لسرقة بنك على طريقة مسلسل “لاكاسا دي بابل”  وبدأ كلا منهم في اختيار شخصيته، ضمن الخطة التي وضعها حزلقوم لسرقة البنك ليتبقي دور البروفيسور ليبدا الابطال في ترشيح الشخص الأنسب لهذه المهمة. 

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8
 

ويعرض مسلسل الكبير اوي 8 على قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عبر القنوات التالية:

قناة on.
on drama.
منصة watch it.
ويعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن على شبكة قنوات ON طوال شهر رمضان بشكل حصري. 

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن


حيث يضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

 أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني الذي يقوم بشخصية الكبير اوي والفنان عمرو رمزي والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي. 

ولاقي المسلسل الكوميدي، الكبير أوي، إعجاب كبير من المشاهدين خلال الـ 7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

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