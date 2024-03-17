تصدر موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 7 كافة محركات البحث العالمية حيث ينتظر الملايين المواجهة المنتظرة بين حسن الصباح وصديقه نظام الملك أبو على الطوسي، ورغبة الأول فى التآمر على الدولة السلجوقية والانقلاب على عهده مع صديقه الذى قربه من السلطان واسند إليه مهمة كتابة التقارير الأمنية والمخاطبات بطريقة سلسة للسلطان ملكشاه.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. هل يقطع "الطوسي" رقبة الصباح؟

يترقب موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 7 وذلك خلال مواعيد مختلفة على مدار اليوم، حتى يتسني للمشاهدين متابعة مسلسلهم المفضل فى الوقت المناسب لهم، فتعرض الحلقة لأول مرة فى تمام الساعة 9:45 مساءًا بعد مسلسل بابا جه، ثم يعاد عرض الحلقة فى ثلاثة مواعيد هى: الساعة 11 مساء اليوم نفسه، وفى اليوم التالى تعرض فى تمام الساعة 1:45 صباحًا التالى و4:15 مساء.

تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6

لم تخلو الحلقة السادسة من مسلسل الحشاشين من مفاجآت وأسرار تتكشف مع الوقت عن حقيقة حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين وكيف كان يستخدم معلومات مغلوطة وقدرته على التأثير النفسي والديني على أتباعه ليستخدمهم فى تنفيذ مخططاته وأهداف حتى وإن كان المقابل هو إزهاق أراوحهم.

ورغم الخطة الخبيثة التى رسمها “الصباح” لقتل الخليفة العباسي أثناء زيارته إلى السلطان ملكشاه فى مدينة أصفهان إلا أن ذكاء “الطوسي” استطاع أن يسبقه بخطوة وينقذ حياة الخليفة العباسي، ويكشف مؤامرة حسن الصباح، لتبدأ أحداث المواجهة المنتظرة بين الصديقين بعد نقض العهد بينهما.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة السابعة

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل "الحشاشين"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين لأول مرة في دور تاريخي متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادي عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التي تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.

قصة مسلسل الحشاشين

تسلط حلقات مسلسل الحشاشين الضوء على أحداث تاريخية تعود إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105م، حيث تدور أحداثه حول رحلة صعود حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، أحد أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدم أفكار مغلوطة لجذب أتباعه وإقناعهم أتباعه بتبرير جرائمهم.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددا كبيرا من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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