مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. "نظام الملك "يسبق "الصباح" بخطوة وينقذ الخليفة العباسي

بدأت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6، بخطة محكمة رسمها حسن الصباح لقتل الخليفة العباسي أثناء زيارته إلى الدولة السلجوقية، عن طريق إقناع أحد أتباعه من أبناء المذهب الإسماعيلي الباطني، في انقلاب صريح على عهده القديم مع صديقه وزير الدولة السلجوقية نظام الملك علي الطوسي.

مسلسل الحشاشين الحلقة 6

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6

تبدأ أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الحشاشين بين ثلاثة أطراف هم حسن الصباح وزيد بن سيحون ونور - الشاب المكلف بقتل الخليفة العباسي - حول خطة استهداف موكب السلطان وقتله على أبواب مدينة أصفهان، وسترسل “الصباح في شرح خطة قتل الخليفة العباسي وخطواتها: ”حارس أحد أبراج القصر رجل سكير تصاحبه وتنادمه 10 ليالي بعشرة زجاجات خمر من أفخر الأنواع، وبعهدها تختفي 5 ليالي وتظهر في الليلة الـ 15 تترجاه تتفرج على الموكب من البرج عنده فوق، تعطيه المال والخمر هايوافق،، يعدي الموكب بعد مرور الفارس العاشر، تكون قتلت ضارب البوق وتشد قوسك وتصوب سهمك المسموم علي خليفة المسلمين.

مسلسل الحشاشين

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7

تتوالى أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6، ويتحرك نظام الملك بخطوة استباقية تحبط مخطط اغتيال خلفية المسلمين، بعدما فاجئ ضارب البوك بزيارة مفاجئة لموقع خدمته أعلى أحد أبراج المراقبة، ليكتشف شربه الخمر في نفس يوم مرور الموكب، ويأمر باقتياده بعيدًا عن الموكب، ويستبدله بآخر، ويقبض على عميل الصباح.

مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلس الحشاشين الحلقة 7

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل "الحشاشين"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين لأول مرة في دور تاريخي متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادي عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التي تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددا كبيرا من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.