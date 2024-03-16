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مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. "الصباح" ينقلب على صديقه وأصفهان تستعد لزيارة تاريخية

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 6

يبدو أن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6، ستشهد بداية حرب باردة بين أصدقاء الطفولة حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين والوزير نظام الملك أبو علي الطوسي، رغبةً منهما في كسب ثقة سلطان الدولة السلجوقية ملك شاه، ليتطور الأمر مع تعاقب الحلقات القادمة إلى صراع دموي ينتهي بسلسلة من الاغتيالات.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6

يحاول حسن الصباح الذي يجسد شخصية الفنان كريم عبد العزيز خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6، تعكير الصفو بين نظام الملك والسلطان ملك شاه بعدما حاول نظام الملك تحجيمه ومراقبته، وفي الوقت ذاته، تشهد مدينة أصفهان استعدادات أمنية غير مسبوقة لتأمين موكب الخليفة العباسي الذي يصل الدولة السلجوقية.

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مسلسل الحشاشين

يؤجر حسن الصباح منزل جديد يحتوي على سرداب سري، لتأمين تحركاته بعيدًا عن مراقبة نظام الملك ورجاله من أبناء الدولة السلجوقية، كجزء من مؤامرته لقتل الخليفة العباسي التي كلف أحد أتابعه بتنفيذها.

 

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 7

يبدأ عرض مسلسل "الحشاشين" الحلقة 6  في الساعة العاشرة بعد مسلسل "بابا جه"، لمدة ساعة، وتتاح مشاهدة أحداث مسلسل "الحشاشين" الحلقة الأولى إعادة فى تمام الساعة 11 و4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

 

الآن مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. "الصباح" يشعل أصفهان ويخطط لقتل الشيطان الأكبر

مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. هل سينجح حسن الصباح فى قتل الخليفة العباسي؟

 

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة السابعة

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التى تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل الحشاشين

يقدم مسلسل الحشاشين عددا كبيرا من النجوم فى مقدمتهم الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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