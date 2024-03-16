مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. المواجهة المنتظرة بين حسن الصباح والطوسي والموت عقوبة الخائن

مسلسل الحشاشين

شهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6 ، المواجهة المنتظرة بين حسن الصباح الذى يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز ونظام الملك أبو على الطوسي، بعد اكتشاف الأخير مخطط الصباح لاغتيال الخليفة العباسي أثناء زيارته إلى السلطنة السلجوقية بمدينة أصفهان.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6

علم “حسن الصباح” خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6 ، بفشل مخططه بعدما مر موكب الخليفة العباسي بسلام على عكس السيناريو المرسوم له، ليفاجئ بعد ذلك بأحد الجنود يستوقفه ويقتاده إلى حيث ينتظره الوزير نظام الملك، فى أول مواجهة بعد اكتشاف المؤامرة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 6

ظهر “الطوسي"، خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6 غاضبًا ضمن أحداث ملسلسل الحشاشين الحلقة 6، وهو يقف فى مواجهة حسن الصباح، معاتبًا إياه: أنا حافظت على عهدى، لكن انت اللي خنتنى يا حسن، ليقاطعه الصباح: مفيش عهد للخونة، انتو اللي سبقتوا بالخيانة من زمان، كل اللي نصر الظالم على المظلوم، كل اللى أنكر الحق.

واستكمل الطوسي حديثه متوعدًا الصباح، انت فاكر انك لوحدك هتقدر تهد أقوى دولة فى الدنيا، ليك عندي 3 ليالى هتشوف فيهم ألوان من العذاب عمرك ما شفتهم، بعد كده هوفى بوعدى، رأسك هتطوف كل شوارع أصفهان على رمح.

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موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 6

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 6 فى الساعة العاشرة بعد مسلسل "بابا جه"، لمدة ساعة، وتتاح مشاهدة أحداث مسلسل "الحشاشين" الحلقة السابعة إعادة فى تمام الساعة 11 و4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 6

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين الحلقة 6 ، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التى تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.