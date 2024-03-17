موعد عرض مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 7 وملخص الحلقة 6

ينتظر متابعو مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان، عرض الحلقة السابعة اليوم الأحد، على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ ينافس شعبان وسهر الصايغ عبر مسلسل المعلم في موسم دراما رمضان 2024.

تفاصيل احداث مسلسل المعلم الحلقة 6

بدأت الحلقة بشكوك حول وفاة المعلم بشر الذي يجسد دور والد الفنانة هاجر أحمد، إذ سقط وصرخت ابنته: "أبويا الحقوني"، حتى تظهر الفنانة سلوى الخطاب زوجة المعلم شداد، أحد أكبر تجار سوق الأتكة وهي تقول: "مبروك يا بت يا سعادة جوزك فلسع، هيكون ليكي نصيب ورث ابنك منعم".

وتنازلت عائلة شداد عن المخدرات الموجودة في ميناء السويس برفقة السمك الخاص بهم، بسبب سفر شعبان إلى المحافظة، والخوف من المخبرين الذين أصبحوا يملأون السوق.

كما أنقذ النجم مصطفى شعبان، ابنة المعلم شداد الدكتورة ملك في الحلقة السادسة من الموت، وظهرت ملك ابنة المعلم شداد وهي تتحدث في الهاتف، بينما يحتسي شعبان الشاي، حيث شاهد لافتة محل المعلم شداد وهي على وشك السقوط على رأسها وبدأت تهتز، وقفز شعبان بين أقفاص السمك وحمل ابنته إلى داخل المحل.

موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 7

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 6 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءا على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة السابعة

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

ابطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.