الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

توقعات أحداث مسلسل المعلم الحلقة 7 .. هل ستموت "سهر الصايغ" متأثرة بسرطان الدم؟

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 6 بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثا مختلفة، ومفاجآت عديدة، أبرزها تدهور حالة زوجة «المعلم» التي تقوم بدورها الفنانة سهر الصايغ، بعد أن اكتشفت إصابتها بسرطان الدم، وتمكنّ المرضُ من جسدها طوال أحداث الحلقات السابقة، دون أن تُخبر المعلم بإصابتها خوفًا على مشاعره والانشغال بعدها.

 

تفاصيل احداث مسلسل المعلم الحلقة 6

 

وظهرت «الصايغ» ضمن أحداث الحلقة السادسة، والتي أُذيعت أمس السبت على قناة الحياة ومنصة watch it الرقمية، وتخبرها أسما صديقتها الطبيبة أن حالتها متدهورة بعدما أرسلت الأشعة إلى أحد الأطباء والذي أخبرها بدوره بضرورة خضوع المريضة لعمليات وعلاج إشعاعي وكيماوي، ما قوبل برفض «سهر الصايغ» خوفًا على زوجها مصطفى شعبان وابنها من الخوف عليها، مؤكدة أنها تعلم أنها ستموت قريبًا وتريد من شعبان أن يتزوج صديقتها «دهب» التي تقوم بدورها الفنانة هاجر أحمد، حتى تطمئن عليه برفقتها.

مسلسل المعلم

 

توقعات أحداث مسلسل المعلم الحلقة 7

ومن المتوقع أن تنقلب أحداث مسلسل المعلم الحلقة 7، رأسًا على عقب، إذ تكشف ما إذا كانت ستخضع «سهر الصايغ» للعلاج، أم أنها ستفقد الحياة راحلة، أم ستستمر معانتها دون أن تُخبر مصطفى شعبان بالحقيقة، كما متوقع أيضا أن تشهد الحلقة العديد من الصراعات بين مصطفى شعبان ومنذر ريحانة، بعد أن خطت الآخير لقتل «المعلم» في السويس.

مسلسل المعلم

 

موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 7

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 7 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء.

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة السابعة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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موعد عرض مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 7 وملخص الحلقة 6

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7

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موعد عرض مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 7 وملخص الحلقة 6

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