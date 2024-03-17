مسلسل المعلم الحلقة 7.. كيف سيطر المعلم شداد على سوق السمك؟

سيطر المعلم شداد في مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ على سوق ميناء الأتكة الذي يدور المسلسل حوله، إذ يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم الحلقة 7

وعلم مصطفى شعبان ذلك الأمر، حين قرر السفر إلى السويس من أجل شحنة سمك بـ 200 ألف جنيه، لسداد توريد السمك للمعلم شداد، الذي فرض على المعلم بشر غرامة 2 مليون جنيه للتأخير في التوريد.

وقال السائق جوهر لـ"شعبان" وهما في الطريق للسويس:"شداد مسيطر على كل سوق السمك في الأتكة والسويس ومينا، والمشوار اللي إحنا رايحينه دا خسران، السمك بيطلع من البحر مكتوب عليه اسم المعلم شداد والجنتل".

ليستفسر منه شعبان عن من هو الجنتل، فيقول له: “دا اللي مسيطر على الميناء اللي بتورد السمك للمعلم شداد، هما الاتنين أسياد سوق السمك، ومفيش صيادين قدام، الصيادين الكبار اللي اتحرقت مركبه واللي اتجلط واللي قاعد في بيته، وأنا لو اتغاشمت ونقلت معاك البضاعة لحد مصر هتتحرق هي والعربية”.

وينافس مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل المعلم، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.