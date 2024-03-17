الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب الحلقة السابعة 7.. الحلم المفزع يعود لرياض الخولي من جديد

حق عرب
حق عرب

بدأت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة السابعة، بمعاودة حلم الثعابين المفزع لعبد ربه"رياض الخولي"الذي كان يراوده في شبابه قبل ولاده إبنه، ليفرغ من نومه مسرعا للذهاب لفهيم رجل قراءة الفنجان والكف ومعه عرب السويركي لتفسيره سبب معاودة الحلم مرة أخرى في كبره.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة السابعة 

وانطلقت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة السابعة، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما، وتعاد في تمام الساعه الثانية عشر منتصف الليل، على قناة اون.

وشهدت الحلقة السادسة بمسلسل حق عرب، عرض كبير من رباح ابو الدهب "وليد فواز"، لعلي السويركي شقيق عرب، للعمل معه مستشار قانوني لابو الدهب جروب.

تفاصيل الحلقة 6 لحق عرب

ويرفض علي السويركي في بداية الحديث بسبب مشاكل عرب السويركي مع رباح، ليقنعه الأخير بقبول الوظيفة بحجه أن عدوهما واحد وهو عبد ربه"رياض الخولي".

وشهدت أحداث الحلقة السادسة بمسلسل حق عرب، تصدر عرب السويركي لانغام إبنه عبد ربه "رياض الخولي"، وحمايتها من خطيبها الذي اشتد حديثه معها أمام منزلها.

ويدافع عرب السويركي عن انغام أمام الجيران، ويطلب من خطيبها أن يذهب للمعلم عبد ربه ليكمل الحديث معه.

انطلاق الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب على قناة أون دراما

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موعد عرض الحلقة 8 لحق عرب

وانتهت الحلقة الخامسة لمسلسل حق عرب، على شك جمال (ابن اخ) عبد ربه "رياض الخولي" في وفاء عامر عندما دخل عليها ومعها عرب السويركي، ولا يعلم أنها والدته الحقيقية.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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