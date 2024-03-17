الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دينا فؤاد تعيد اكتشاف نفسها فى "حق عرب" وتظهر فى أفضل حالاتها الفنية

لقطة من المسلسل
لقطة من المسلسل
  • الفنانة تنجح فى الامساك بتفاصيل شخصية "حنان الغرباوى" وتقدم أداء متميزا
  • مفاجآت فى الحلقات المقبلة.. وتحولات درامية فى شخصيتها المركبة

نجحت النجمة دينا فؤاد فى تقديم شخصية "حنان الغرباوى بمسلسل "حق عرب" مع النجم أحمد العوضى، بإتقان شديد، حيث ظهرت فى أفضل حالاتها الفنية، خاصة أن الشخصية مركبة وتتضمن أكثر من تحول درامى تبعًا للأحداث، حيث تلعب شخصية «حنان الغرباوي» تعيش في منطقة المغربلين وتبيع مشروب الشاي لمساعدة والدها المريض، وتعيش قصة حب مع "عرب" أحمد العوضى، وتواجه العديد من الأحداث الدرامية.

ورغم أن تفاصيل شخصية حنان الغرباوى تحتاج إلى مجهود كبير، إلا أن دينا فؤاد استطاعت الامساك بتفاصيل الشخصية، سواء فى تقديم الشخصية الفتاة المغلوبة على أمرها أو الفتاة اللعوب التى تنصب على الناس.

وحظيت دينا فؤاد على إشادات واسعة وأصداء إيجابية من قبل الجمهور ورواد السوشيال ميديا نظرًا لأدائها المتميز بشخصية "حنان الغرباوى" والتى تعد من الشخصيات الجديدة والمختلفة عليها، خاصة أن الحلقات تشهد تطورًا سريعًا فى شخصيتها حلقة بعد أخرى، حيث تتسارع وتيرة الأحداث فى الحلقات وتحمل مفاجآت عديدة، مما يؤكد حرص دينا دائمًا فى اختياراتها الفنية، معتمدة فى ذلك على ذكائها الفنى وموهبتها وخبراتها المتراكمة، لتؤكد موهبتها وتنوعها فى الشخصيات التى تلعبها.

وأجادت دينا فؤاد تجسيد الشخصية بكل انفعالاتها وتحولاتها، حيث تحمل شخصية "حنان" مشاعر خاصة، سواء فى المشاهد التى تحمل مواقف مهمة أو رومانسية أو نصب، وفى كل الحالات تجذبك دينا بأدائها المدهش واللافت للنظر طوال الوقت.

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة  سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

الأكثر قراءة

ضابط الرقابة الإدارية يكشف عملية تتبع عشيقة مسئول كبير في "رشوة أسوان"

أسرار خطة غزو رفح وعلاقتها بالهدنة فى غزة

لجنة التخطيط تصدم كولر وترفض طلبه بشأن مستقبل موديست بالأهلي

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

بوليتيكو: الاتحاد الأوروبى سيوجّه 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصرى والاستثمار المشترك

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

Succession.. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (2)

ناصر الجابري

الشراكة بين الإمارات ومصر.. من منظور الاقتصاد

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل