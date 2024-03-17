مسلسل المعلم الحلقة 7.. "المعلم شداد" يُهدد مصطفى شعبان: «بدل ما أكسرها»

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 7 بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثا مختلفة، إذ هدد «المعلم شداد» وابنه "منذر ريحانة»، مصطفى شعبان داخل شادر السمك، ويبدأ المشهد بالمعلم شداد هو يقول لـ«شعبان»: دماغك ناشفة وعجباني.. بدل ما نكسرها، تيجي طوع وتبقى من رجالتي، ويقاطعه شعبان:«عطر لسانك باسمي كده وقولها»، ليرد شداد: «يا معلم.. هضم عليا وتبقى من صبياني»، ويتستمر تهديد المعلم شداد لـ مصطفى شعبان، بينما يتركه شعبان متجاهلا كلامه، ويذهب للحصول على شحنة السمك من السويس.

مسلسل المعلم الحلقة 7

ويستعد مصطفى شعبان إلى السفر للسويس، من أجل الحصول على شحنة من السمك بقيمة 200 ألف جنيه كي ينقذ المعلم بشر ومحله، بعدما حجز عليه المعلم شداد وفرض عليه غرامة توريد بقيمة 2 مليون جنيه، بينما يخطط منذر ريحانة لقتله.

وبدأت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 7 بمشهد نهاية الحلقة السابقة، لعائلة المعلم شداد وهم يجتمعون يخططون للانتقام من مصطفى شعبان وقتله في السويس، ويقول منذر ريحانة: «الواد دا مش هيرجع من السويس حي، واللي هيقول غير كده هيزعل»، لترد عليه انتصار: "يا واخد قوتي يا ناوي على موتي، الواد دا لو دخل سمكة للسوق كلنا هنبقى هفأ في الأتكة"، لتقول سلوى الخطاب التي تجسد دور والدة ريحانة: "الواد لا هيرجع لا بسمك ولا بفلوس أنا هطفي عينه في السوق، سبوني أقعد مع شيطاني شوية واللي فيه المصلحة هيتم".

وتنتقل الأحداث إلى إرسال أحد أشخاص المعلم شداد إلى السويس لقتل «المعلم» ويقول شداد: «الواد ابن المعلم حامد دا رايح السويس يجيب سمك، لو رجع ببسراية واحده من هناك قول على نفسك يا رحمن يا ريحم»، ويواصل منذر ريحانة: «ولو ليك سكة تخلص عليه نضيف نضيف ليك الحلاوة عندي»، ودفعت عائلة المعلم شداد مئات آلاف الجنيهات لقتل مصطفى شعبان

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 7

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 7 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة السابعة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.