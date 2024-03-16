السبت 16 مارس 2024
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فن

دراما المتحدة | مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 وقنوات العرض

المتحدة
المتحدة

بدأت معظم القنوات يوم الإثنين الماضي عرض الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2024، وعلى مدار الأيام الستة الأوائل من الشهر تابع الجمهور عدد من المسلسل وتعلق به لكن لا زال هناك تخبط في معرفة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، والتي تشمل مسلسل "الحشاشين" ومسلسل "الكبير أوي 8". 

 

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 وقنوات العرض 

وتصدر البحث عن جدول عرض مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي محركات البحث في الساعات الأخيرة وفي السطور التالية تقدم "الدستور" خريطة عرض مسلسلات رمضان عبر قنوات المتحدة المختلفة

 

مسلسلات رمضان 2024.. المخرج خالد دياب يشيد بمسلسل "بابا جه" لـ أكرم حسني

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 5

 

مواعيد مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON:

 

-  موعد عرض مسلسل الكبير أوى 8  في تمام الساعة 6:05 مساءً، مع إعادتين في الساعة 3:00 مساءً والساعة 3:00 صباحًا.

- موعد عرض مسلسل كامل العدد 2 في تمام الساعة 7:30 مساءً، مع إعادة في الساعة 8:15 صباحًا.

- موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي في تمام الساعة 9:00 مساءً، مع إعادتين في الساعة 1:30 صباحًا والساعة 9:45 صباحًا.

- موعد عرض مسلسل مسار إجباري في تمام الساعة 10:30 مساءً، مع إعادة في الساعة 6:45 صباحًا.

- موعد عرض مسلسل حق عرب في تمام الساعة 12:00 صباحًا، مع إعادتين في الساعة 5:15 صباحًا والساعة 11:15 صباحًا.

 

مواعيد مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC:

 

- موعد عرض مسلسل "عتبات البهجة" يُعرض في تمام الساعة 6:15 مساءً، مع إعادة في الساعة 1:45 صباحًا.

- موعد عرض مسلسل "بابا جه" يُعرض في تمام الساعة 7:45 مساءً.

- موعد عرض مسلسل "الحشاشين" يُعرض في تمام الساعة 9:15 مساءً، مع إعادة في الساعة 4:15 مساءً.

- موعد عرض مسلسل "إمبراطورية م" يُعرض في تمام الساعة 10:45 مساءً.

- موعد عرض مسلسل "صدفة" يُعرض في تمام الساعة 12:15 مساءً.

 

مسلسلات رمضان 2024 تعرض على قناة CBC:

 

- موعد عرض مسلسل مسار إجباري في تمام الساعة 6:05 مساءً.

- موعد عرض مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 7:30 مساءً.

- موعد عرض مسلسل محارب في تمام الساعة 9:00 مساءً.

- موعد عرض مسلسل صدفة في تمام الساعة 10:30 مساءً.

- موعد عرض مسلسل سر إلهي في تمام الساعة 12:00 صباحًا.

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