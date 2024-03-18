الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الأرصاد تحذر من سقوط أمطار متوسطة ورعدية على السواحل

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، وأبرز الظواهر الجوية  على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية أظهرت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

 

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على القناة الأولى، إن الطقس مائل للبرودة غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، أما عن حالة الطقس ليلا فهو بارد على كافة الأنحاء.

 

وأشارت  إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى يزيد من الشعور ببرودة الطقس، محذرة من سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها إلى سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مساءا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى.
 

الطقس حالة الطقس الأرصاد الأرصاد الجوية

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