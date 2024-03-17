الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل لحظة غضب.. محمد القس ضيف شرف الحلقات القادمة

محمد القس
محمد القس

يظهر الفنان محمد القس ضيف شرف في الحلقة الحادية عشر والثانية عشر ضمن أحداث مسلسل لحظة غضب ، بطولة صبا مبارك، والذي يعرض حاليًا على منصة "watch it" خلال موسم مسلسلات رمضان 2024.

 

قصة مسلسل لحظة غضب 

وتدور قصة مسلسل لحظة غضب في إطار تشويقي اجتماعي، عن اختفاء "شريف" زوج البطلة، وتتصاعد الأحداث من أجل البحث عنه.

ويتكون العمل من 25 حلقة، ويشارك في بطولته صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، أنس جمال، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

وقال محمد القس عن مشاركته في مسلسل لحظة غضب: "طارق الجنايني صديق وأخ، والجناينية لهم فضل وجودي في مصر، بالإضافة للخلطة الموجودة في العمل من صبا مبارك ومحمد شاهين والمخرج عبد العزيز النجار ، كل ذلك يشجعك لتكون ضيف شرف معهم، وشرف لي العمل معهم"، مضيفًا: "وهذا فكري منذ وجودي في السعودية وأنا أبحث عن العمل الجيد بصرف النظر عن حجم الدور.

 

تفاصيل وموعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 8

مسلسل لحظة غضب الحلقة 8.. محامية تنصح الزوجات بعدم إتباع صبا مبارك فيما فعلته فى زوجها

 

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 8 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

 

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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