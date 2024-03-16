مسلسل سر إلهي الحلقة 6.. القبض على "سعد" بتهمة سرقة السيارات

تصاعدت الأحداث في الحلقة السادسة من مسلسل سر إلهي والذي تخوض بطولته النجمة روجينا والمعروض حاليا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان ضمن قائمة أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل سر إلهي

وقامت “نصرة” التي تجسد دورها الفنانة روجينا بإرسال رسالة إلى الشرطة للإبلاغ عن طليقها “سعد" الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت واخبرتهم بأنه يقوم بالإتجار في السيارات المسروقة وبالفعل ذهب قوات الشرطة لسعد وقامت بالقبض عليه وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة القضية.

مسلسل سر إلهي يعرض عبر قناة CBC الفضائية العامة وقناة CBC الفضائية دراما ويذاع المسلسل في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليلـ على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

كما يعرض مسلسل سر إلهي عبر منصة WATCH IT الرقمية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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وحققت الحلقات الخمس الحلقات الأولى من المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة وتصدرت روجينا التريند أكثر من مرة وسط إشادات واسعة بأدائها في أحداث المسلسل وكون الشخصية مختلفة تمامًا عن ما قدمته من قبل طلية مشوارها الفني، مرجعين الفضل في هذا للمخرج رؤوف عبد العزيز التي تتعاون معه روجينا للسنة الثالثة على التوالي، وحققا معًا نجاح كبير في الثلاث تجارب.





قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول “نصرة” التي تجسدها النجمة روجينا والتي تعاني الأمرين وتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما يغدر بها أشقاءها وتدخل السجن بسببهم لتخرج منه بعد مرور سبع سنوات وتسعى للانتقام من كل من تسبب في حبسها ووفاة أبنتها .



أبطال مسلسل سر إلهي

تضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي كل من مي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال روجينا، أبرزهم: أحمد مجدي، ورنا رئيس، أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.