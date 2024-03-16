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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 6.. أحمد زاهر يعلم سر خطير عن "حسن الرداد"

مسلسل محارب
مسلسل محارب

وتتوالى أحداث مسلسل محارب الحلقة 6، حيث تخطط نرمين الفقي والمحامي "حسام الجيوشي" أحمد زاهر لكيفية إخراج ابنه براءة من قضية دهس والدة محارب.

مسلسل محارب

ويتحدث حسام لـ "جيهان" نرمين الفقي ويخبرها بمعرفته سر خطير عن محارب وأسرته، وأنهم هربوا منذ سنوات طويلة بسبب الثأر مع أحد أفراد عائلته.

ويستكمل "حسام" حديثه مع جيهان في نفس المشهد قائلًا لها: "معلومة زي دي هتقلب مصير القضية، لأن الموضوع دا كدا معناه ان الواد هيبقى عايزها نفس قصاد نفس، ومش مجرد قضية وحق أمه".


مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل محارب الحلقة 5

ليعرض مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة الخامسة في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعاده في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it


قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.


أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود


يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.
 

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مسلسل محارب الحلقة 6.. نرمين الفقي متواطئة مع أحمد زاهر ضد زوجها

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