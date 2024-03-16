مسلسل محارب الحلقة 6.. نرمين الفقي متواطئة مع أحمد زاهر ضد زوجها

مسلسلات رمضان 2024..

تتصاعد أحداث الحلقة 6 من مسلسل محارب، الذي يعرض يوميًا في التاسعة على قناة سي بي سي، وهو من بطولة حسن الرداد وسلوى عثمان وماجد المصري.

مسلسل محارب الحلقة 6

تشتعل أحداث مسلسل محارب حيث يتبين من الأحداث تواطؤ نرمين الفقي "جيهان" مع المحامي حسام الجيوشي "أحمد زاهر"، وأنهما يتفقا على سرقة أموال من زوجها وشراء أراضي وفلل من أموال زوجها ماجد المصري بدون علمه.

وبينما تخبر جيهان حسام بأن زوجها وكل المحامي "وصفي" لإدارة أعمال شركاته قانونيًا، يؤكد لها "حسام بأنها يجب أن تقنع زوجها بعدم توكيل محامي غيره لأنه سيكشف أمرهم.

ويقول حسام لـ جيهان: "أنا بيني وبين وصفي مصانع الحداد ولو مسك شغل جوزك يبقى انا كدا وانتي داخلين السجن داخلين مفيهاش كلام، ولا نسيتي الاراضي والفلل والمناقصات اللي خدناها بفلوسه".

مسلسل حسن الرداد موعد عرض الحلقة 6

يعرض مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة 6 الساعة التاسعة والاعاده في اليوم التالي الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة السادسة

يعرض مسلسل محارب الحلقة 4 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث محارب في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

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