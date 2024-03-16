مسلسل محارب الحلقة 6.. حسن الرداد يهرب ويزور زوجته في المستشفى

تتصاعد أحداث الحلقة 6 من مسلسل محارب، الذي يعرض يوميًا في التاسعة على قناة سي بي سي، وهو من بطولة حسن الرداد وسلوى عثمان وماجد المصري.

مسلسل محارب الحلقة 6

وبينما كان محارب في زيارة لزوجته إنجي "ناهد السباعي" وكان صديقه مصدي يراقب له الطريق، في حال جاءت الشرطة للقبض على محارب.

وبالفعل هجمت الشرطة على المستشفى التي تمكث فيها انجي وأسرتها حينما كان محارب موجود، وتقبض علي "مصدي" وتوجه له أسئلة عن سبب تواجده في مدخل المستشفى.

ومن ثم أخذ الضابط "مصدي" صديق محارب وصعد حيث غرفة انجي، ولكن تسرع والدتها إلى الغرفة كي تنبه محارب عن وجود الشرطة في المستشفى.



مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل محارب الحلقة 5

ليعرض مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة الخامسة في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعاده في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it



قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.



ابطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود



يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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