السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر إلهي الحلقة 6.. روجينا تلجأ لـ"صلاح عبد الله" لاخفاء سباك الذهب

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

ورطة كبيرة تعرضت لها “نصرة” التي تجسد دورها النجمة روجينا وذلك ضمن أحداث الحلقة السادسة من  مسلسل سر إلهي والمعروض حاليا ضمن المارثون الرمضاني وذلك بسبب حيرتها في إمكانية اخفاء سبائك الذهب التي عثرت عليها.

 

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل سر إلهي


وخلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل سر إلهي قامت “نصرة” بالتفكير مع “يحيي سليمان" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي في كيفية إخفاء الذهب من أعين “شاهيناز” التي تجسد دورها الفنانة مي سليم والتي تسببت في سجنها خلال الحقات السابقة.

 

اقرأ ايضا

مسلسل سر إلهي الحلقة 6.. روچينا تحاول قتل أحمد سلامة بعد اكتشاف سرها

 

وخططت “نصرة” و"يحيى" بإخفاء الذهب داخل الرمل في سيارة نقل ونقله إلى محافظة الإسماعيلية عند صديق والدها المقرب الذي يقدم شخصيته الفنان القدير صلاح عبد الله، وبالفعل يتم نقل السيارة المحملة بالذهب ووضعها في إحدى المخازن بالإسماعيلية لكي يتم إخفاء الذهب.

مسلسل سر إلهي الحلقة 6.. روجينا تهرب بالذهب بعد كشف أحمد سلامة لأمرها

مسلسل سر إلهي الحلقة 6.. روچينا تحاول قتل أحمد سلامة بعد اكتشاف سرها

وانتهت الحلقة بحيرة جديدة وهي أنه بعد كل هذا المجهود  يتم سرقة الذهب، حيث تنتهي الحلقة بقيام نصرة ويحيي بإخراج الذهب من داخل الرمل، ولكن المفاجئة أنهم لم يجدوا الذهب يذهبوا مسرعين، لسائق السيارة، ولمحاولة الحصول على الذهب، مما يزيد من جرعة التشويق والإثارة حول مصيره نصرة هل تجد الذهب أم يضيع ولا تحصل عليه، ويكون كل ما فعله ضاع لنرى في الحلقات المقبلة ماذا سوف يحدث؟.

 

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل سر إلهي سر إلهى موعد عرض سر إلهي موعد عرض مسلسل سر إلهي موعد اعادة مسلسل سر إلهي قصة مسلسل سر إلهي أبطال مسلسل سر إلهي موعد عرض مسلسل روجينا مسلسل روجينا مسلسل قنوات عرض سر إلهي قنوات عرض مسلسل سر إلهي موعد مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة سر إلهي سر إلهي الحلقة السادسة سر إلهي الحلقة 6 الحلقة السادسة مسلسل سر إلهي الحلقة 6 مسلسل سر إلهي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسل سر إلهي الحلقة 6.. روجينا تهرب بالذهب بعد كشف أحمد سلامة لأمرها

مسلسل محارب.. حسن الرداد: لا أشغل بالى بالمنافسة و«خطفنا الجمهور» من الحلقة الأولى

مسلسل مسار إجباري الحلقة 6.. أحمد داش وعصام عمر يتورطان في جريمة قتل

"القومي للسينما" يشارك في فعاليات سينمائية ضمن برنامج "أهلا رمضان"

مسلسل حق عرب يتصدر تريند موقع التدوينات "X"

الإثنين.. "الليلة الكبيرة" و"عامر التوني" فى أولى ليالى "هل هلالك"

سر الهي .. النقاد والجمهور يشيدون بمسلسل روجينا بعد عرض 5 حلقات

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 5

الأكثر قراءة

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام: "الديكورات كلمة السر"

تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. "الصباح" ينقلب على صديقه وأصفهان تستعد لزيارة تاريخية

مسلسل المعلم.. المخرج مرقس عادل يكشف كواليس حريق استوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة