مسلسل سر إلهي الحلقة 6.. روجينا تلجأ لـ"صلاح عبد الله" لاخفاء سباك الذهب

ورطة كبيرة تعرضت لها “نصرة” التي تجسد دورها النجمة روجينا وذلك ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل سر إلهي والمعروض حاليا ضمن المارثون الرمضاني وذلك بسبب حيرتها في إمكانية اخفاء سبائك الذهب التي عثرت عليها.

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل سر إلهي



وخلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل سر إلهي قامت “نصرة” بالتفكير مع “يحيي سليمان" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي في كيفية إخفاء الذهب من أعين “شاهيناز” التي تجسد دورها الفنانة مي سليم والتي تسببت في سجنها خلال الحقات السابقة.

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وخططت “نصرة” و"يحيى" بإخفاء الذهب داخل الرمل في سيارة نقل ونقله إلى محافظة الإسماعيلية عند صديق والدها المقرب الذي يقدم شخصيته الفنان القدير صلاح عبد الله، وبالفعل يتم نقل السيارة المحملة بالذهب ووضعها في إحدى المخازن بالإسماعيلية لكي يتم إخفاء الذهب.

وانتهت الحلقة بحيرة جديدة وهي أنه بعد كل هذا المجهود يتم سرقة الذهب، حيث تنتهي الحلقة بقيام نصرة ويحيي بإخراج الذهب من داخل الرمل، ولكن المفاجئة أنهم لم يجدوا الذهب يذهبوا مسرعين، لسائق السيارة، ولمحاولة الحصول على الذهب، مما يزيد من جرعة التشويق والإثارة حول مصيره نصرة هل تجد الذهب أم يضيع ولا تحصل عليه، ويكون كل ما فعله ضاع لنرى في الحلقات المقبلة ماذا سوف يحدث؟.

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.